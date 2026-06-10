Crece la tensión en Irlanda: disturbios tras el ataque de un inmigrante a un ciudadano local

Miles de ciudadanos irlandeses salieron esta noche a la calles de Belfast para protestar por un nuevo episodio delictivo protagonizado en este caso por un inmigrante sudanés, quien había acuchillado a un poblador local, causándole gaves heridas.

Tras conocerse la noticia, diferentes grupos y referentes de derecha llamaron una movilización para expresar su repudio por este episodio, que aumentó el malestar hacia los inmigrantes.

El acusado, de 20 años, fue arrestado poco después de haber atacado a un ciudadano local este lunes, causándole graves heridas en la cabeza y el cuello. La respuesta fue una masiva protesta esta noche, que incluyó el armado de barricadas e incendios de vehículos y cotenedores de basura en distintos puntos de la ciudad, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el hecho de "repugnante" después de que el vídeo del ataque, que tuvo lugar en el norte de Belfast, fuera viralizado ampliamente en las redes sociales.

Este brutal ataque se registró en un momento de extrema tensión por la muerte de Henry Nowak, en la ciudad británica de Southampton, donde el joven estudiante fue esposado por los agentes de la policia mientras agonizaba, a causa de las puñaladas que le había asestado un inmigrante, quien lo acusó por racismo.