Rusia rechazó las condiciones de Europa para mediar en la guerra de Ucrania

Las condiciones preliminares de Europa para una mediación en el asunto de Ucrania son "inaceptables", afirmó este martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió el domingo en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el canciller alemán, Friedrich Merz, para discutir los próximos pasos hacia las negociaciones de paz.

Las partes propusieron condiciones de paz, incluyendo un cese inmediato y total de las hostilidades, el reconocimiento de la actual línea de contacto como punto de partida para las negociaciones, garantías de seguridad tras el cese de hostilidades para Ucrania, el congelamiento de los activos rusos hasta la resolución del conflicto y la protección de los intereses de seguridad europeos.

"En cuanto al papel de mediación de los europeos, todavía están lejos de estar listos para actuar como mediadores. Iniciar una mediación imponiendo condiciones previas a Rusia es ilógico, erróneo y, por supuesto, inaceptable para nosotros", señaló Peskov en una conferencia de prensa, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Al contestar una pregunta sobre la mediación de Estados Unidos, el portavoz señaló que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, podrían mantener conversaciones telefónicas según sea necesario.

Peskov añadió que el proceso de mediación para Ucrania se encuentra actualmente detenido, pero que los mediadores de Estados Unidos todavía mantienen contacto con Rusia y Ucrania a través de los canales existentes. Asimismo, el portavoz apuntó que hasta el momento no se ha fijado ninguna fecha definitiva para que los mediadores de Estados Unidos visiten Moscú.