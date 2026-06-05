El dólar oficial registró su segunda mayor suba semanal del año y alcanzó los $1.460

El tipo de cambio mayorista avanzó este viernes 5 de junio $3,5 hasta los $1.440. Respecto del viernes pasado avanzó $35 (+2,3%); solo en la semana del 20 al 24 de abril se vio una suba más elevada, por lo menos desde que comenzó el nuevo esquema de bandas ajustadas por inflación. Aun así, la cotización se ubicó lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy es de $1.768,68.

Mientras tanto, el tipo de cambio minorista, cerró a $1.462,88, según el promedio que publica el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación, el billete se vendió a $1.460, lo que implica un alza del 0,3% respecto del cierre del jueves y un incremento semanal de $30 (+2,1%).

Los dólares financieros operan con alzas moderadas. Así, el contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.515,88 y el MEP trepa a $1.459,83. De esta manera, la brecha entre el CCL y el mayorista se ubica en el 3,80%.

El dólar blue, en tanto, se sostuvo a $1.435, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña, y se mantiene como la cotización más baja del mercado.

El REM: qué espera el mercado para el dólar

Si bien el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central volvió a mostrar una corrección a la baja en las proyecciones para el dólar oficial, los analistas siguen esperando que el tipo de cambio mayorista exhiba una aceleración hacia la segunda parte del año.

Los analistas proyectaron un dólar de $1.422 en junio, $1.447 en julio, $1.476 en agosto, $1.516 en septiembre, $1.553 en octubre, $1.597 en noviembre y $1.658 en diciembre. La dinámica sugiere que el mercado espera una corrección más marcada hacia el último tramo del año, con un ritmo creciente hasta septiembre, y luego se moderaría hacia fin de año.

El BCRA prolonga la acumulación de reservas

El BCRA volvió a comprar dólares este jueves y consolidó el mejor arranque mensual del año en el mercado cambiario. La autoridad monetaria adquirió u$s119 millones y llevó el saldo comprador de junio a u$s392 millones en apenas cuatro ruedas.

Con este resultado, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s10.148 millones, por encima del piso de la meta anual de acumulación de reservas, fijado en u$s10.000 millones. Ahora, el mercado sigue de cerca cuánto más podrá avanzar el BCRA, en un contexto todavía favorecido por la liquidación del agro y otros flujos de divisas.

Pese a eso, las reservas internacionales brutas, cayeron u$s45 millones y finalizaron en u$s48.369 millones. Se trató de la segunda baja consecutiva del stock, producto del pago a organismo.

Ámbito