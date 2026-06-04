Cornejo pidió devolver el transporte urbano a los municipios y revisar el modelo de SAETA

El senador provincial Roque Cornejo Avellaneda volvió a cuestionar el funcionamiento de SAETA y planteó una reforma de fondo del sistema de transporte público en Salta.

Consultado en N&N por Aries, el legislador de La Libertad Avanza sostuvo que la competencia del transporte urbano corresponde a los municipios y propuso revisar las leyes que dieron origen al esquema actual.

“La Constitución todavía sigue vigente y establece claramente que la competencia del transporte urbano es municipal”, afirmó.

Propuso derogar las leyes de SAETA y AMT

Cornejo consideró que, con el actual marco legal, existe una delegación de competencias por parte de los municipios hacia la Provincia.

“Tendríamos que derogar esas dos leyes, la de creación de la AMT y la de SAETA, y sentarnos con los concejos deliberantes y las intendencias del área metropolitana”, sostuvo.

Según explicó, el objetivo debería ser definir qué esquema de transporte quiere cada municipio, respetando las autonomías municipales.

Cuestionó el argumento de los subsidios nacionales

El senador también rechazó que la crisis actual del transporte se explique únicamente por la eliminación de subsidios nacionales.

“El subsidio nacional se eliminó en 2024. Hoy no pueden SAETA, las empresas ni el Gobierno provincial venir a reclamar dos años después que la culpa es de eso”, señaló.

Para Cornejo, el problema central es otro: “El sistema está como está porque hace 10 años viene siendo muy mal administrado, tanto SAETA como el sistema de transporte público de pasajeros”.