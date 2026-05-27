Soledad Pastorutti visitó el Complejo de Bibliotecas y Archivos de Salta

Soledad Pastorutti, la artista folklórica, visitó el Complejo de Bibliotecas y Archivos de Salta con el propósito de reencontrarse con los vestigios de su propia trayectoria. "Nunca me voy a olvidar de esa noche en el Delmi, hace casi 30 años. Para mí era un honor y una euforia muy grande que Salta, una provincia llena de talentosos artistas folklóricos, me recibiera con tanto entusiasmo", expresó.

La cantante llegó a la institución en busca de fragmentos de su historia. La directora de la Biblioteca Provincial Dr. Victorino de la Plaza, Viviana Cebaños la acompañó en su recorrido. Su primera parada fue el Archivo y Biblioteca Históricos, donde accedió a la colección de coberturas de espectáculos donada por el fotógrafo Isidoro Zang, un registro visual de enorme valor sobre la vida artística provincial.

Luego llegó a la Hemeroteca Antonio Nella Castro, donde hojeó las ediciones de los diarios de la época en que ella, con apenas 17 años, empezaba a asomarse y a asombrar a los argentinos.

La visita incluyó también la Sala de Autores Salteños César Fermín Perdiguero, donde consultó obras especialmente recomendadas, sumergida en la literatura de una provincia que siente propia.

“Esto que estoy encontrando aquí es para mí un tesoro. Imagínense que esta provincia era algo muy desafiante en ese momento. Fue una euforia muy grande para mí que Salta, llena de talentosos artistas folklóricos me recibiera con tanto entusiasmo”, expresó 'la Sole'.