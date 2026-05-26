Teatro y salud mental: “Tornillos Flojos” vuelve a escena con su primera función del año

El próximo lunes 1 de junio, el grupo de teatro “Tornillos Flojos” realizará su primera presentación del año con la obra “Al mundo le falta un tornillo”. La función será a las 15 horas en el Instituto Superior del Profesorado de Artes (ISPA), ubicado en Bº Huaico, con entrada libre y gratuita y colaboración “a la gorra”.

“Empezó como un taller en el centro de día del hospital Ragone, luego recibimos la invitación de La Ventolera para hacer allí los ensayos, entonces la propuesta se abrió a la comunidad y comenzaron a incorporarse personas de distintos ámbitos”, relató la psicóloga del hospital e integrante del grupo, Belén González Romano, en diálogo con Aries.

La obra “Al mundo le falta un tornillo” es una creación que aborda temas relacionados con las relaciones humanas, la salud mental y los límites de la llamada “normalidad”. “El público se va emocionado, se va llorando, riéndose y también con preguntas. La obra interpela mucho sobre dónde está o no la normalidad”, expresó González Romano.

Durante 2025, el grupo ya realizó presentaciones en distintas salas de la ciudad de Salta y también participó de giras en el interior provincial, consolidando una propuesta artística y comunitaria que trasciende los espacios institucionales.

Tras la función del lunes, el elenco tiene previstas otras dos funciones durante junio destinadas a profesionales residentes del sistema público de salud.

“La idea es preguntarse qué de eso que ‘no funciona’ a veces también está en cada uno, y que a veces no reconocer eso, también hace que no se busque ayuda, que no se busquen redes de apoyo, que no se consulte y que esté estigmatizado”, señaló la profesional.