ANMAT prohibió un vinagre concentrado y productos de una firma de insumos hospitalarios

La ANMAT dispuso dos prohibiciones con impacto en consumidores, comercios y establecimientos de salud: por un lado, sacó de circulación un vinagre concentrado comercializado como producto de limpieza; por otro, frenó el uso y la distribución de todos los productos de una firma de insumos hospitalarios hasta que regularice su habilitación.

Las medidas fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial mediante las disposiciones 3664/2026 y 3665/2026.

Prohibición para insumos hospitalarios

La primera medida alcanza a todos los productos comercializados por IGMA Insumos Hospitalarios S.R.L.. La ANMAT prohibió su uso, comercialización y distribución con destino a tránsito interjurisdiccional hasta que la empresa obtenga la habilitación correspondiente para operar con productos médicos.

Además, el organismo instruyó un sumario sanitario contra la firma, con domicilio en San Miguel, provincia de Buenos Aires, por presuntos incumplimientos a la normativa vigente.

La resolución fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que la restricción tiene alcance fuera de la provincia de origen de la empresa.

Vinagre concentrado prohibido en todo el país

La segunda disposición prohíbe el uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica del producto rotulado como “VINT. Vinagre Concentrado. 10% de acidez. Múltiples usos”.

Según la publicación oficial, el producto era comercializado por The Vint Store S.A.S. y fue objetado como producto domisanitario de limpieza. La prohibición alcanza a todos los lotes.

Qué deben tener en cuenta los usuarios

Para consumidores, la advertencia central es no comprar ni utilizar el vinagre concentrado alcanzado por la prohibición. Para farmacias, droguerías, centros médicos y proveedores de salud, la medida sobre IGMA Insumos Hospitalarios implica revisar stock y canales de compra.

La decisión apunta a impedir la circulación de productos sin las condiciones regulatorias exigidas, especialmente cuando pueden llegar a distintos puntos del país.