Pese a la crisis del transporte, Mohr garantizó el pase libre estudiantil

En medio de la crisis del transporte metropolitano, SAETA buscó llevar tranquilidad a los estudiantes y aseguró que el pase libre estudiantil continuará vigente.

El presidente de la empresa, Claudio Mohr, sostuvo en N&N por Aries que la gratuidad está garantizada porque forma parte de una ley provincial, aunque defendió los controles aplicados para evitar usos indebidos del beneficio.

Controles sobre el beneficio

Tras la reunión con diputados en la Legislatura, Mohr explicó que SAETA trabajó para evitar situaciones que no respondían al espíritu de la norma.

Según señaló, se detectaron casos de personas que se inscribían como estudiantes sin cumplir realmente con esa condición, e incluso mencionó que algunas empresas habrían pedido a empleados anotarse para acceder al pase libre.

De todos modos, aclaró que no se trata de la mayoría de los casos y aseguró que también se hicieron excepciones cuando se comprobó que había personas que efectivamente estudiaban y necesitaban el beneficio.

“Está garantizado por ley”

Mohr remarcó que el pase libre estudiantil no está en discusión y que seguirá funcionando para quienes cumplen con los requisitos.

La aclaración llega en un momento de fuerte preocupación por el transporte público, luego de la reducción del servicio nocturno y los reclamos de estudiantes que cursan en horarios extendidos.

Menos recursos y más presión sobre el sistema

El titular de SAETA también reconoció que el sistema atraviesa una situación financiera compleja. Afirmó que la empresa trabaja “en base a los recursos” disponibles y que la falta de fondos para gasoil llevó a las empresas concesionarias a reducir servicios.

En ese contexto, sostuvo que SAETA todavía cuenta con presupuesto anual asignado y que se realizan gestiones para destrabar la situación.

La discusión por el pase estudiantil se suma así a un escenario más amplio: menos pasajeros, caída de ingresos, aumento de costos y un servicio que busca sostenerse sin profundizar el impacto sobre los usuarios.