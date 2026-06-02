Argentina en Kansas: Scaloni dirigió el entrenamiento formal rumbo al Mundial

El plantel dirigido por Lionel Scaloni trabajó en el Compass Minerals National Performance Center, el moderno complejo deportivo del Sporting Kansas City, donde comenzó a delinear los últimos detalles de cara a los amistosos preparatorios y al estreno en la máxima cita del fútbol.

La jornada arrancó con ejercicios físicos y trabajos de activación en el gimnasio. Posteriormente, los futbolistas saltaron al campo de juego para desarrollar tareas técnicas, de coordinación y velocidad, en una práctica que marcó el inicio oficial de la preparación albiceleste en suelo estadounidense.

Más tarde llegó el turno de los movimientos tácticos. Bajo la atenta mirada de Scaloni y sus colaboradores, el grupo realizó diferentes ejercicios con pelota y ensayos futbolísticos, buscando recuperar ritmo luego del viaje y de las exigentes temporadas en sus respectivos clubes.

Uno de los aspectos que más atención genera en el cuerpo técnico es la evolución física de varios futbolistas que llegaron con distintas molestias. Entre ellos se encuentran Lionel Messi, Cristian Romero, Julián Álvarez, Leandro Paredes y Emiliano Martínez, quienes son monitoreados de manera permanente para llegar en óptimas condiciones al debut mundialista.

El intenso calor de Kansas también fue protagonista. Con temperaturas cercanas a los 31 grados, el cuerpo técnico decidió programar los trabajos en horario vespertino para evitar las horas de mayor exigencia climática y favorecer la adaptación del plantel.

La agenda argentina continuará con nuevas prácticas durante la semana y luego llegarán los dos compromisos amistosos previos al Mundial: el 6 de junio frente a Honduras en Texas y el 9 de junio ante Islandia en Alabama. Serán las últimas pruebas antes de que la Scaloneta inicie la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Con Lionel Messi ya integrado al grupo y la ilusión intacta, Argentina comenzó a transitar los primeros pasos de un nuevo sueño mundialista.