El Pirata rescató un empate agónico y sigue vivo en la Copa Argentina

Belgrano volvió a demostrar carácter en una noche cargada de emociones. El equipo de Ricardo Zielinski rescató un empate agónico ante Gimnasia de Jujuy y luego se impuso 4-2 en la definición por penales para avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina.

En Santiago del Estero, el campeón del fútbol argentino protagonizó un duelo vibrante frente al líder de la Primera Nacional. Tras igualar 2-2 en los 90 minutos, el conjunto cordobés mostró mayor eficacia desde los doce pasos y encontró en Thiago Cardozo a su gran héroe de la jornada. El arquero uruguayo contuvo dos remates y resultó decisivo para sellar la clasificación.

Belgrano había sido superior durante gran parte del encuentro. En la primera etapa generó numerosas situaciones de gol, aunque se encontró con una destacada actuación de Milton Álvarez y también con algunas definiciones imprecisas que le impidieron ampliar la ventaja.

El primer golpe llegó a través de Francisco González Metilli, quien abrió el marcador para el Pirata. Sin embargo, la alegría duró poco. Gimnasia reaccionó rápidamente y alcanzó la igualdad mediante un cabezazo de Martín Lazarte.

Antes del descanso, el equipo cordobés reclamó una mano dentro del área jujeña que el árbitro Daniel Zamora decidió no sancionar, una acción que generó protestas entre los jugadores celestes.

En el complemento, Belgrano salió decidido a buscar el triunfo y asumió riesgos en defensa. Esa postura le permitió generar peligro, pero también dejó espacios que Gimnasia aprovechó. En una contra, Francisco Molina sacó un remate cruzado y puso el 2-1 para los jujeños, dejando al Pirata al borde de la eliminación.

Cuando el reloj marcaba los últimos segundos del tiempo agregado y parecía que la clasificación se escapaba, apareció Emiliano Rigoni para empujar a Belgrano hacia una nueva vida. El experimentado atacante marcó el 2-2 y desató el festejo de los hinchas celestes.

La definición se trasladó entonces a los penales. Allí, Belgrano fue contundente y Cardozo se encargó de inclinar la balanza con dos atajadas clave para sentenciar el 4-2 definitivo.

La noche también dejó un momento de preocupación por Lucas Zelarayán. El capitán ingresó en la segunda etapa, pero debió abandonar el campo pocos minutos después tras sufrir una desorientación temporal en una acción de juego. La situación generó alarma entre compañeros y cuerpos médicos de ambos equipos, aunque el volante pudo retirarse por sus propios medios.

Con la clasificación asegurada, Belgrano ya tiene la mirada puesta en los octavos de final, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre Racing y Defensa y Justicia.

Con información de Cadena 3