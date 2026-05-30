Trump está “plenamente apto” para gobernar, según su médico

Un informe médico divulgado por la Casa Blanca este viernes asegura que la salud cardiovascular del presidente estadounidense, Donald Trump, equivale a la de una persona 14 años más joven, un dato incluido en una evaluación médica que describe al mandatario, de 79 años, en un estado de salud "excelente" y cognitivamente pleno. Trump se sometió a un examen de rutina a comienzos de semana.

Según el informe firmado por el médico de la Casa Blanca, el capitán de la Marina Sean Barbabella, Trump tiene una "edad cardíaca" de 65 años, pese a que cumplirá 80 años el próximo 14 de junio. Los resultados de la evaluación, realizada el 26 de mayo en el centro médico militar Walter Reed, destacan además una función cardíaca normal, sin evidencia de insuficiencia ni otras afecciones significativas.

El reporte, de tres páginas, hace hincapié en la sólida función "pulmonar, neurológica y física en general” del mandatario, quien -dice Barbabella- "está plenamente apto para desempeñar todas las funciones de comandante en jefe y jefe de Estado”. Asimismo, se detalla la entrega de "consejos preventivos, incluida la recomendación de modificar la alimentación, la toma de aspirina en dosis bajas, un aumento de la actividad física y la continuación de la pérdida de peso”.

Muchos apretones de manos

Respecto a los moretones visibles en las manos del presidente, que en los últimos meses han generado especulación pública, fueron atribuidos a una combinación de frecuentes apretones de manos y al uso diario de aspirina como parte de un régimen preventivo cardiovascular, descartando que sean señal de un problema médico más grave. Además de aspirina, Trump toma dos medicamentos para controlar el colesterol.

La principal anomalía médica mencionada por el facultativo presidencial es una leve hinchazón en las piernas causada por insuficiencia venosa crónica, una condición considerada común y benigna en personas mayores de 70 años. Además, el médico aseguró que Trump obtuvo una puntuación perfecta de 30 sobre 30 en la prueba cognitiva Montreal Cognitive Assessment (MoCA).

El informe subraya asimismo la prolongada abstinencia del mandatario del alcohol y el tabaco, hábitos que Barbabella señaló entre los factores que favorecen su actual estado de salud.

Con información de EFE, AFP