El sur de Francia, golpeado por un fuerte tornado con decenas de heridos

Un tornado de gran intensidad golpeó la localidad de Pomas, en el departamento de Aude, al sur de Francia, y dejó al menos 39 personas heridas, dos de ellas en estado crítico, además de importantes daños materiales.

El fenómeno se produjo en medio de las fuertes tormentas que atravesaron la región. A su paso, arrancó techos, derribó árboles y dañó viviendas y vehículos, mientras las primeras estimaciones oficiales indican que alrededor de 300 casas resultaron afectadas.

La magnitud de los destrozos obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Bomberos y equipos de rescate trabajaron durante la noche y las primeras horas de este martes para asistir a los vecinos y evaluar las condiciones de las construcciones.

Las autoridades también ordenaron evacuaciones preventivas en los sectores más afectados ante el riesgo que presentan algunas estructuras. En paralelo, cerca de 1.400 hogares quedaron sin suministro eléctrico como consecuencia del temporal.

El tornado atravesó Pomas, cerca de Carcasona, después de una jornada marcada por una fuerte inestabilidad meteorológica en el sur francés. Especialistas continúan analizando su intensidad, aunque los daños muestran la violencia alcanzada por el fenómeno.

Mientras avanzan las tareas de reparación, las autoridades mantienen el operativo para restablecer los servicios, evaluar las viviendas dañadas y asistir a las familias que debieron abandonar sus hogares.