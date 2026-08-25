La Paz en alerta por una crisis de residuos que ya impacta en la salud pública

La ciudad de La Paz, Bolivia, atraviesa una creciente preocupación sanitaria tras cumplir 14 días con el servicio de recolección de residuos parcialmente paralizado, mientras la basura se acumula en calles y avenidas.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) advirtió que la descomposición de los residuos puede provocar problemas respiratorios, irritación ocular, conjuntivitis y enfermedades gastrointestinales, además de favorecer la proliferación de bacterias, roedores y cucarachas.

La situación genera especial preocupación en sectores cercanos a hospitales y centros de salud, donde algunos residuos pueden contener materiales infecciosos o contaminantes que requieren un tratamiento específico.

El conflicto enfrenta a la Alcaldía de La Paz con el consorcio privado La Paz Limpia, encargado del aseo urbano. La empresa reclama una actualización de tarifas por el incremento de sus costos operativos, mientras el municipio sostiene que el contrato ya contempla ajustes y exige que el servicio sea normalizado.

Ante la acumulación de residuos, el municipio puso en marcha un plan de contingencia con maquinaria, personal y vehículos particulares para retirar basura de los sectores más afectados. Sin embargo, las autoridades reconocieron que la capacidad disponible no alcanza para retirar todo lo acumulado.

La crisis ya llegó además a la Justicia. La Defensoría del Pueblo presentó una Acción Popular contra el municipio y la empresa para exigir la restitución y continuidad del servicio.

Mientras continúa la disputa, la prioridad sanitaria está puesta en evitar que la acumulación de residuos derive en un problema de salud pública de mayor alcance en la capital boliviana.