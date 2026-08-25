Haití bajo terror: 47 muertos y 22 heridos en un ataque armado

Al menos 47 personas murieron y otras 22 resultaron heridas durante un violento ataque de pandillas en Kenscoff, una comunidad montañosa ubicada en las afueras de Puerto Príncipe, capital de Haití.

El ataque se produjo durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando hombres armados irrumpieron en la zona y atacaron viviendas. De acuerdo con el balance difundido por Naciones Unidas, entre las víctimas había residentes de la comunidad y personas desplazadas que habían llegado hasta allí escapando de otros focos de violencia.

Los atacantes estarían vinculados a la coalición de pandillas Viv Ansanm, uno de los grupos que más presencia ganó en los últimos meses. Durante la incursión, incendiaron casas y obligaron a numerosos habitantes a buscar refugio.

Kenscoff se convirtió en uno de los nuevos puntos críticos de la expansión territorial de las pandillas. Su ubicación estratégica, cercana a Puerto Príncipe, aumentó la preocupación por el avance de los grupos armados sobre zonas que hasta hace poco permanecían relativamente alejadas de los principales focos de violencia.

La masacre vuelve a exponer la gravedad de la crisis de seguridad que atraviesa Haití, donde las pandillas controlan amplias áreas y miles de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares.

Naciones Unidas viene advirtiendo sobre el deterioro de la situación humanitaria y el impacto de los asesinatos, secuestros y desplazamientos forzados sobre la población civil.

Tras el ataque, crece la presión sobre las autoridades y la comunidad internacional para reforzar la protección de las zonas más vulnerables y contener el avance de las organizaciones criminales en los alrededores de la capital.