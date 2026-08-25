Estados Unidos prepara la mayor cancelación masiva de visas de su historia

La administración de Donald Trump prepara una revocación masiva de visas de turismo y negocios que podría alcanzar a hasta 200.000 extranjeros que solicitaron o se encuentran tramitando asilo en Estados Unidos. De concretarse en esa magnitud, sería la mayor medida de este tipo en la historia del país.

El plan apunta a titulares de visas B-1 y B-2, utilizadas para viajes de negocios y turismo, emitidas entre 2016 y 2026. El Departamento de Estado trabaja junto al Departamento de Seguridad Nacional para identificar a quienes ingresaron como visitantes temporales y posteriormente iniciaron un pedido de asilo.

Desde el Gobierno estadounidense sostienen que el objetivo es evitar que las visas temporales sean utilizadas como una vía para permanecer de manera permanente en el país. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, cuestionó públicamente lo que considera solicitudes de asilo sin fundamento que sobrecargan el sistema migratorio.

La revocación no implicaría una deportación automática. Quienes tengan solicitudes de asilo pendientes podrían continuar sujetos a esos procedimientos migratorios, aunque perderían su condición de viajeros con visa de turismo o negocios.

El Departamento de Estado todavía no confirmó cuántas visas serán finalmente canceladas y señaló que el número podría modificarse a medida que avance la revisión. Sin embargo, documentos y funcionarios citados por Associated Press ubican el universo potencial en hasta 200.000 casos.

La medida se suma al fuerte endurecimiento migratorio impulsado por Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Su administración ya revocó más de 175.000 visas y aplicó nuevas restricciones sobre distintos mecanismos de ingreso y permanencia en Estados Unidos.

La ofensiva podría además abrir una nueva disputa judicial, en momentos en que distintas políticas migratorias del Gobierno estadounidense ya enfrentan cuestionamientos ante los tribunales.