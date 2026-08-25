Aranceles y conflictos globales: Brasil refuerza a sus exportadores con financiamiento

El Gobierno de Brasil puso en marcha una nueva etapa del programa Brasil Soberano, con líneas de financiamiento por 18.500 millones de reales, equivalentes a unos US$3.600 millones, destinadas a empresas afectadas por barreras comerciales y conflictos internacionales.

Del total, 13.500 millones de reales serán aportados por el Tesoro brasileño y otros 5.000 millones por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). La asistencia apunta a sostener la producción, proteger exportaciones y reducir el impacto de nuevas medidas proteccionistas.

Una parte de los fondos estará orientada a empresas perjudicadas por sobretasas comerciales aplicadas por Estados Unidos, mientras que otra alcanzará a compañías expuestas a la inestabilidad en mercados internacionales y a sectores considerados estratégicos para la balanza comercial brasileña.

Los créditos podrán utilizarse para capital de trabajo, compra de maquinaria y bienes de capital, ampliación de capacidad productiva, innovación tecnológica y adaptación de productos y procesos, además de la apertura de nuevos mercados.

El programa incluye a empresas exportadoras de bienes industriales, proveedores y compañías vinculadas a sectores con peso estratégico en el comercio exterior. El objetivo oficial es darles herramientas financieras frente a aranceles más altos, conflictos geopolíticos y otras restricciones al comercio mundial.

La administración de Luiz Inácio Lula da Silva busca así amortiguar el impacto de las tensiones internacionales sobre la economía brasileña y, al mismo tiempo, reforzar áreas productivas consideradas clave para sostener las exportaciones y la inversión.