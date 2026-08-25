El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, busca acelerar la aprobación de un proyecto de la reducción de la jornada laboral previo a las elecciones del próximo 4 de octubre. La propuesta, que ya cuenta con aval de la Cámara de Diputados, pretende terminar con el régimen conocido como 6x1 y fijar un límite de 40 horas semanales sin recortar los salarios.
Lula da Silva pide acelerar la ley que reduce la jornada laboral sin recortar salarios
El Mundo25/08/2026
El mandatario volvió a respaldar públicamente la iniciativa al asegurar que los trabajadores merecen "tiempo para el ocio y la familia".
El régimen actual establece seis días de trabajo por uno de descanso. El mandatario volvió a respaldar públicamente la iniciativa este lunes mediante un mensaje difundido en su cuenta de X, en el cual acusó a algunos sectores de actuar contra los intereses de los trabajadores y aseguró que su administración busca avanzar en el Congreso.
“Hay gente que juega en contra de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de Brasil, pero nuestro gobierno está movilizado para la aprobación del fin de la escala 6x1, sin reducción del salario”, escribió Lula.
Además, destacó que este sector "mueve al país" y "merece tener más tiempo para el ocio, para cuidar de la salud y para acompañar el crecimiento de los hijos. Es tiempo para la familia".
La enmienda constitucional fue aprobada por la Cámara de Diputados a finales de mayo, pero se estancó por varios meses en el Senado. El trámite se destrabó después de que este mes Lula y el presidente de la Cámara alta, Davi Alcolumbre, retomaran el diálogo.
Alcolumbre envió la propuesta a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), donde fue designado como relator el senador Omar Aziz, aliado del oficialismo. El legislador anticipó que pretende presentar su informe el jueves 27 de agosto y que todavía analiza si conservará sin modificaciones el texto aprobado por los diputados.
En ese contexto, Lula se reunirá este miércoles con Alcolumbre y con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, para intentar destrabar proyectos que el oficialismo pretende aprobar este año. Según informó O Globo, el mandatario buscará coordinar con ambos legisladores la votación de iniciativas que desde el oficialismo consideran que pueden tener impacto electoral.
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