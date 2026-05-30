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Israel ordenó evacuar siete pueblos del sur de Líbano antes de nuevos ataques
El Mundo30/05/2026
En los últimos días, Israel intensificó sus operaciones aéreas y terrestres contra posiciones que atribuye a Hezbolá. Según el Ministerio de Salud libanés, los bombardeos del viernes dejaron 11 muertos y ocho heridos en la región de Tiro.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ordenaron este sábado evacuar siete pueblos del sur de Líbano antes de lanzar nuevos ataques, después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunciara que sus tropas siguen avanzando en el país vecino. En los últimos días, Israel ha intensificado sus operaciones aéreas y terrestres en Líbano, donde afirma que su objetivo es el grupo chiita Hezbolá, aliado de Irán.
Los bombardeos israelíes del viernes contra una treintena de localidades dejaron 11 muertos en la región de Tiro, entre ellos un socorrista, y ocho heridos, según el Ministerio de Salud libanés. En teoría desde el 17 de abril rige un alto al fuego que no se ha respetado.
Con información de AFP, dpa
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