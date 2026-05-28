Metán limitó la reelección de intendente y concejales

La reforma de la Carta Municipal de San José de Metán quedó oficialmente promulgada este jueves en el Boletín Oficial de Salta, mediante la Ley Nº 8537.

Uno de los cambios centrales es el límite a la reelección del intendente y los concejales. La norma establece que ambos cargos durarán cuatro años y podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo. Para volver a postularse, deberán esperar el intervalo de un período.

La modificación también dispone que el Concejo Deliberante se renovará por mitades cada dos años y fija nuevos requisitos para ser concejal, entre ellos ser mayor de edad y acreditar residencia inmediata de cuatro años en San José de Metán o ser nativo del municipio.

Otro punto relevante es el régimen de incompatibilidades. La reforma establece que quienes incurran en una causal incompatible con el cargo deberán renunciar dentro de los cinco días hábiles. Si no lo hacen, el Concejo podrá avanzar con el análisis del caso y resolver su exclusión.

La nueva Carta Municipal también obliga al municipio a elaborar un Plan de Desarrollo Urbano Sustentable en un plazo de dos años y un Código Ambiental en el plazo de un año.

Con estos cambios, Metán actualiza su marco institucional y suma nuevas reglas sobre gestión urbana, ambiente, control político y funcionamiento municipal.