Pronóstico para Salta: mañana fría y tarde parcialmente nublada

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves 28 de mayo la ciudad de Salta comenzó la jornada con neblina, baja temperatura y elevada humedad. La máxima prevista para hoy es de 19°C.
 
Salta28/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Salta inició este jueves 28 de mayo con una mañana fresca y condiciones de neblina, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

A las primeras horas del día, la temperatura registrada fue de 9,6°C, con una humedad del 92%, presión de 879,1 hPa y viento del sector sudoeste a 4 km/h. La visibilidad se ubicó en 9 kilómetros.

Para la jornada de hoy, el organismo nacional anticipó una mínima de 6°C y una máxima de 19°C, sin probabilidades de precipitaciones. Durante la mañana se mantendría la neblina, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo estará parcialmente nublado.

El pronóstico extendido indica que las temperaturas irán en aumento durante los próximos días. Para el viernes se espera una mínima de 9°C y una máxima de 20°C, mientras que el sábado la temperatura podría alcanzar los 19°C.

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