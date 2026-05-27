“Van a robar selfies”: Camacho criticó a libertarios por las obras en Salta

El jefe de Gabinete de Salta, Sergio Camacho, defendió la decisión del Gobierno provincial de avanzar con obras viales aunque correspondan a jurisdicción nacional, y lanzó fuertes críticas contra Nación por la falta de financiamiento.

El funcionario sostuvo que Salta necesita garantizar rutas en condiciones para la conectividad, la producción, el turismo y la seguridad vial. La definición llegó en medio del debate por obras demoradas en distintos puntos de la provincia, entre ellas la ruta 9/34, la ruta 40, la ruta 51 y el Puente Vaqueros.

“Si no lo hace Nación, lo va a hacer la Provincia con mucho esfuerzo”, afirmó Camacho en Pelo y Barba por Aries.

“A quién le importa la Provincia y a quién no”

Camacho aseguró que el gobernador Gustavo Sáenz viene dando muestras de la importancia que asigna a las obras viales, sin importar la zona de la provincia donde estén ubicadas.

En ese sentido, mencionó los tramos pendientes de la ruta 40, los tramos 2 y 3 de la ruta 51, el Puente Vaqueros y la ruta 9/34.

Según explicó, Salta es un eje central para el corredor bioceánico y necesita contar con alternativas de conectividad en condiciones.

Críticas a libertarios locales

El jefe de Gabinete también cuestionó a dirigentes libertarios de Salta y los diferenció de la postura nacional del presidente Javier Milei sobre la obra pública.

“Los libertarios de aquí no son libertarios, son conservadores”, afirmó.

Camacho sostuvo que algunos dirigentes buscan mostrarse como gestores de obras, pero luego la Provincia debe salir a financiar o garantizar pagos.

“Después van a robar selfies y dicen: ‘Estamos gestionando, estamos haciendo’. ¿Cómo van a estar haciendo si nos piden a nosotros que paguemos?”, cuestionó.

La plata saldrá de obra pública

El funcionario reconoció que a la Provincia “no le sobra nada” y mencionó una caída mensual de la recaudación de entre 7% y 8%. También señaló que el Gobierno tuvo que garantizar un piso mínimo de coparticipación a los municipios.

Aun así, afirmó que la decisión política es sostener obras consideradas estratégicas.

Camacho explicó que los fondos saldrán del presupuesto provincial de obra pública, con una administración más ajustada de las partidas.

“Salteños argentinos de primera”

Para el funcionario, el reclamo no es solo financiero, sino federal.

Sostuvo que los salteños tienen el mismo derecho que quienes transitan por la General Paz o la autopista Córdoba-Rosario a circular por rutas en condiciones.

“Es tan importante que los salteños sean argentinos de primera”, expresó.