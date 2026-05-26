“No son golosinas”: cuestionan la venta de medicamentos online

El Gobierno Nacional analiza posibles modificaciones en el sistema de comercialización de medicamentos, entre ellas habilitar la venta a través de plataformas online y desregular las restricciones vinculadas a la ubicación geográfica de las farmacias. La iniciativa generó preocupación en distintos sectores farmacéuticos del país, especialmente por el impacto que podría tener sobre la salud pública.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, afirmó que el anuncio “fue como un balde de agua helada” para el sector y cuestionó la postura del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “No entendemos esta postura cuando se está hablando de cuidar la salud pública y optimizar recursos. Estamos liberando medicamentos”, advirtió.

En ese sentido, explicó que existe una confusión en torno al concepto de “venta libre”. “En su momento supuso el concepto por ser productos que no tienen cobertura por la seguridad social, pero son medicamentos que tienen acción farmacológica, fechas de vencimiento, certificados de elaboración, son medicamentos, no es golosina”, expresó.

Carrasco advirtió que la desinformación y la automedicación podrían empeorar cuadros sanitarios e incluso incrementar el gasto del sistema público de salud.

“Creemos que porque tomamos un analgésico se nos soluciona la vida y seguimos adelante, sin advertir que ese medicamento puede dañar el organismo o estar enmascarando una enfermedad más grave. Lo que podría resolverse con una consulta médica y un tratamiento ambulatorio termina en internaciones, cirugías o incluso terapia intensiva”, señaló.

Así mismo, Carrasco, advirtió sobre el impacto que estas medidas podrían tener sobre la actividad farmacéutica y el rol profesional del sector, remarcando que la dispensa de medicamentos está sujeta a controles estrictos.

“Me parece una locura que esos mismos medicamentos puedan venderse en kioscos o almacenes, o incluso por Internet, sin profesionales habilitados ni controles de salud pública. Esto no solo pone en riesgo a quienes trabajamos en el sistema, sino directamente a la salud de la población”, afirmó.

Consideró que los argumentos vinculados a la logística y el acceso “son una excusa”, al sostener que no se trata de una solución real para las distancias geográficas. “La mejor forma de acordar el precio es tratar con los laboratorios, lo que pasa son grandes monstros, entonces van por lo más fácil diciendo que hay poblaciones alejadas. Contame si van a llegar los medicamentos a Cachi o Seclantás, pidiendo por internet. Me parece una tomada de pelo”, concluyó.