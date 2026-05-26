Avanza la transformación del Mercado San Miguel y buscan garantizar la seguridad de puesteros

En Un Mercado a Puertas Abiertas, la titular de la Unidad de Administración de Mercados Municipales, María Figallo, informó que la remodelación integral del Mercado San Miguel presenta un avance cercano al 55% en su primera etapa y confirmó que analizan trasladar temporalmente a algunos puesteros debido al avance de obra y cuestiones de seguridad.

Según explicó, actualmente los trabajos se concentran en la estructura de techos sobre el frente de calle Urquiza y el lateral de Ituzaingó. “Ya vieron las estructuras de los techos, ahora hay que enchaparlo básicamente. Después vendrán aberturas, pisos, sanitarios y demás cuestiones”, señaló.

Figallo indicó que la obra sufrió modificaciones a medida que avanzaban las tareas, debido a problemas estructurales que no habían sido detectados inicialmente. “Es la primera vez que se revisa el mercado de manera integral después de tantos años y de tantas etapas de desarrollo”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que durante las inspecciones fueron encontrando situaciones que obligaron a replantear parte del programa de obra para garantizar la seguridad de trabajadores, puesteros y visitantes.

“La idea es preservar la seguridad de las personas”, afirmó, al explicar que algunas áreas y locales fueron clausurados preventivamente por el estado del edificio y el riesgo que representan determinados sectores de circulación.

La funcionaria también señaló que existe una alta probabilidad de que parte de los puesteros del edificio central deban ser trasladados de manera temporal mientras continúan los trabajos. “Estamos viendo algunos inmuebles porque el anexo del pasaje Miramar ya está a tope de capacidad”, explicó. Además, aclaró que las fechas y lugares definitivos serán definidos en los próximos días.

Figallo aseguró que el objetivo principal es preservar las fuentes laborales y permitir que los comerciantes continúen trabajando mientras avanza la remodelación.

Por otra parte, sostuvo que la intención oficial es finalizar la primera etapa antes de fin de año, aunque reconoció que el cronograma también depende de obras complementarias vinculadas al entorno urbano, como veredas, luminarias y accesibilidad.

Finalmente, destacó que el nuevo mercado incorporará un sistema de zonificación para organizar mejor los espacios y las actividades dentro del predio.