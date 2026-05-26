Tras las imágenes que circularon, el municipio aclaró cómo será la demolición del puente Santa Lucía

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, Gastón Viola, confirmó que la demolición del viejo puente Santa Lucía ya comenzó y aclaró que los trabajos se realizarán de manera progresiva y controlada.

El funcionario explicó —en diálogo con Pelo y Barba por Aries— que “no es una demolición tan espectacular como algunas imágenes que circulaban”, sino un proceso gradual pensado para garantizar seguridad durante toda la obra.

Según detalló, actualmente se realizan tareas de retiro de:

barandas,

luminarias,

cañerías,

y otros elementos de la estructura.

Además, indicó que las piezas de hormigón serán cortadas en partes para poder retirarlas con camiones y trasladarlas a disposición final.

Viola señaló que los trabajos avanzarán durante toda la semana y que con el paso de los días la demolición será más visible.