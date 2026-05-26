Con fondos de FONPLATA, avanzan las obras y el equipamiento del Hospital San Bernardo

El Gobierno de Salta adjudicó la compra de equipamiento de sonido, proyección y transmisión destinado al nuevo pabellón de administración del Hospital San Bernardo, en el marco de las obras de ampliación y refuncionalización que se ejecutan con financiamiento internacional.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 444 D del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, publicada este martes en el Boletín Oficial. La contratación se realizó a través de la Comparación de Precios Nº 01/2026, vinculada al préstamo ARG-049/2020 otorgado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

La adjudicación recayó sobre la firma “MDP Sistemas Digitales S.R.L.” por un monto total de $75.717.000, impuestos incluidos. El equipamiento estará destinado al salón auditorio y a las aulas de capacitación que formarán parte del bloque administrativo del hospital.

Según detalla la resolución, el primer llamado a licitación realizado a fines de 2025 había sido declarado desierto debido a la falta de oferentes. Posteriormente, se autorizó una nueva convocatoria, en la que se presentaron dos propuestas. Tras el análisis técnico y económico, la comisión evaluadora recomendó adjudicar la contratación a la empresa que presentó la oferta de menor precio y cumplió con los requisitos establecidos.

El financiamiento de la compra será cubierto en un 70,25% con fondos aportados por FONPLATA y el 29,75% restante con recursos provinciales.

La obra de ampliación y refuncionalización del Hospital San Bernardo se ejecuta en el marco de un convenio aprobado por la Provincia mediante la Ley Nº 8.208 y el Decreto Nº 475/2021, que autorizó el préstamo internacional para modernizar y ampliar la infraestructura sanitaria del principal hospital público de la capital salteña.