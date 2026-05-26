El Polo Tecnológico Salta Global dio un nuevo paso con una adjudicación millonaria

El Gobierno de Salta adjudicó la contratación de una consultora para elaborar el proyecto ejecutivo del futuro Polo Tecnológico Salta Global, una iniciativa que se construirá en la zona norte de la ciudad y que apunta a fortalecer el desarrollo productivo, la innovación y la generación de empleo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 445 D del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, publicada este martes en el Boletín Oficial. El proceso se realizó en el marco del Programa de Desarrollo Productivo y Exportador de la Provincia de Salta, financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La adjudicación recayó sobre el Consorcio HYTSA - CEMOSA, que tendrá a su cargo la elaboración del proyecto ejecutivo por un monto total de $486.946.412,06, impuestos incluidos. El financiamiento será cubierto en un 100% con fondos del BID.

Según la resolución, el futuro Polo Tecnológico estará conformado por cuatro sectores: educación, innovación audiovisual, ciencias de la vida y gobernanza. El predio contará además con infraestructura propia, incluyendo redes de agua, cloacas, electricidad, desagües pluviales, calles internas, veredas y espacios verdes.

El sector educativo estará vinculado a la UPATecO, mientras que el área de innovación se enfocará en la industria audiovisual y el área de ciencias de la vida estará orientada a la biotecnología.

El proceso de selección comenzó con un llamado a expresiones de interés en 2024 y reunió a 16 firmas consultoras. Luego de distintas etapas de evaluación técnica y económica, el consorcio adjudicado obtuvo el puntaje combinado más alto entre calidad y costo.

La contratación contempla la elaboración de estudios técnicos, ambientales y la documentación necesaria para avanzar posteriormente con la licitación de la obra.

El proyecto forma parte de un programa provincial financiado por el BID por hasta 50 millones de dólares, destinado a promover sectores estratégicos, la innovación, la internacionalización y el crecimiento económico sostenible en Salta.