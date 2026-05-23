Cómo enseñar Historia en tiempos de TikTok

La profesora e historiadora salteña Alfonsina Barraza aseguró que las nuevas herramientas digitales pueden convertirse en aliadas para enseñar Historia en las escuelas y despertar el interés de los estudiantes.

En declaraciones en Aries FM 91.1, la docente sostuvo que los jóvenes se involucran más con los contenidos cuando se presentan de manera dinámica, visual y cercana.

“Los chicos se enganchan dependiendo de cómo se les explique”, afirmó.

Barraza destacó el impacto que tuvieron producciones televisivas como “Algo habrán hecho”, conducida por Felipe Pigna y Mario Pergolini, y señaló que actualmente las redes sociales y los videos cortos cumplen un rol importante para acercar la historia a las nuevas generaciones.

“TikTok o los reels ayudan mucho, aunque a veces todo queda demasiado resumido”, explicó.

La docente también recomendó seguir a historiadores y divulgadores que generan contenido en redes sociales y valoró el trabajo de profesores universitarios que acercan investigaciones académicas al público general.

Barraza remarcó la importancia de despertar interés por la historia nacional y consideró que el patriotismo todavía aparece en ciertos momentos colectivos, especialmente durante eventos deportivos.