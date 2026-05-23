Franco Colapinto: "Un día largo, pero lo sacamos adelante"

Franco Colapinto se mostró conforme con su viernes del GP de Canadá entendiendo el contexto que atravesó. La falla en la batería de la unidad de potencia Mercedes dejó a su Alpine en boxes durante la única tanda de entrenamientos y tuvo que salir sin dar una sola vuelta a la pista a clasificarse para el sprint. Y logró meterse en SQ2 y quedó 13º, por delante de su compañero Pierre Gasly, quien deberá partir 19º.

“Hubo que meterle huevo a la cuestión. Fue un día largo sin vueltas, di. No fue lo ideal. Es difícil no girar en esta pista, porque hay mucha tierra y es fácil cometer un error. Tener que hacer una qualy tan al límite no es fácil, pero lo sacamos adelante. Maximicé lo que tenía con la poca experiencia de las on board que vi de las prácticas”, dijo Colapinto en el micrófono de ESPN.

El piloto argentino viene de su mejor resultado en Miami (séptimo), sin embargo en Montreal Alpine parece haber perdido terreno. “Estamos un poco peor que en Miami y hay que entender los motivos. Es complicado comparar un fin de semana y otro porque son pistas muy diferentes, con un grip muy distinto, con tierra, polvo, en Miami hacia calor, acá está fresco...”, analizó.

Colapinto lleva en Canadá los mismos elementos que Gasly después de haber llevado un alerón trasero diferente en Miami. Además, ambos llevan un piso nuevo. “Los datos que se ven muestran que hay ganancia de carga con el alerón trasero. Pierre giró con el viejo para analizar y el nuevo es mejor, no tanto como esperábamos, pero es mejor. Producir un alerón es una inversión enorme y no nos está dando todo el rendimiento que esperamos. Hacer un piso y un alerón no es fácil. Pero quedar cerca de Q3 no está tan mal”, cerró.

Con información de ESPN