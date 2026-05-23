Independiente venció 2-0 a Unión y avanzó en la Copa Argentina

Independiente se impuso 2-0 ante Unión de Santa Fe en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por los 16vos de final de la Copa Argentina. El equipo de Gustavo Quinteros jugará en octavos ante Atlético Tucumán.

El arranque del partido tuvo de todo. El Tatengue salió decidido a golpear primero y en apenas dos minutos exigió dos veces a Rodrigo Rey, que respondió con solvencia ante los remates de Lautaro Vargas y Lucas Menossi. Sin embargo, el Rojo reaccionó rápido y aprovechó una infracción de Alex Maizon Rodríguez sobre Santiago Montiel.

A los seis minutos, el propio Montiel se hizo cargo del tiro libre y sacó un remate brillante al ángulo derecho de Mansilla para poner el 1-0. Desde entonces, el equipo de Gustavo Quinteros tomó impulso, generó peligro con pelotas paradas y empujó al equipo de Santa Fe contra su arco.

El partido se quebró definitivamente a los 21 minutos, cuando Alex Maizon Rodríguez vio la segunda amarilla por un agarrón sobre Gabriel Ávalos y dejó a Unión con diez jugadores. Apenas dos minutos más tarde, Independiente volvió a sacar provecho de una pelota parada: Maximiliano Gutiérrez ejecutó un tiro libre perfecto al ángulo izquierdo de Mansilla y estampó el 2-0 con otro golazo.

A pesar de la desventaja, el equipo santafesino intentó mantenerse en partido aunque siempre encontró respuestas de la defensa rival. Sobre el cierre crecieron las fricciones y las protestas: Mauro Pittón y Julián Palacios fueron amonestados en el Tatengue, que se fue al descanso golpeado por el resultado y con una fuerte protesta al árbitro Sebastián Zunino.

El complemento comenzó con modificaciones en ambos equipos: Malcorra ingresó en Independiente por Matías Abaldo, mientras que Augusto Solari reemplazó a Agustín Colazo en Unión.

El relación al juego, el Rojo mantuvo el control del partido y volvió a generar peligro con remates de Iván Marcone, el propio Malcorra y Maximiliano Gutiérrez, aunque no fueron precisos. A pesar de jugar con un hombre menos, el equipo de Madelón intentó adelantarse y tuvo una ocasión clara con un disparo de Lautaro Vargas que obligó a otra buena intervención de Rodrigo Rey.

A los 68 minutos, Unión tuvo la chance más clara para descontar. Cristian Tarragona quedó mano a mano con Rodrigo Rey e intentó definir por arriba del arquero, pero la ejecución no fue precisa y la pelota se fue ancha. El delantero desperdició una oportunidad inmejorable para meter nuevamente al Tatengue en partido en un momento clave del complemento.

En el tramo final, Independiente manejó el partido con tranquilidad y estuvo más cerca del tercero que Unión del descuento. Es así que Santiago Montiel reventó el palo con un remate cruzado y luego el Rojo siguió generando peligro.

Ya en los últimos minutos, Quinteros movió el banco con los ingresos de Luciano Cabral y Felipe Tempone para sostener la intensidad ofensiva, mientras que Unión buscó aire fresco con Tomás González y Santiago Grella, pero nunca logró inquietar más a Rey. Finalmente el conjunto de Avellaneda mantuvo la ventaja y se metió en la próxima instancia en la que se medirá con Atlético Tucumán.

Con información de ESPN