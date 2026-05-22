Rubén recordó los orígenes de Los Nocheros en la previa de la gran peña aniversario

En la previa de “La Gran Peña de Los Nocheros”, que se llevará a cabo este 24 de mayo en Patio de la Roka, sobre avenida Paraguay, por Aries, el músico salteño Rubén Ehizaguirre recordó los inicios del grupo y el contexto en el que surgió una de las formaciones más importantes del folclore argentino.

El espectáculo celebrará los 40 años de trayectoria de Los Nocheros, con una propuesta anunciada como de alto nivel técnico y emocional, que incluirá una guitarreada homenaje a "La Moro", a cargo de Jimena Teruel y Vero Marcos (Son Ellas), Show tradicional con El Pala Aguilera, ex integrante de Los Nocheros y Los 4 de Salta: la presentación de AHYRE y el cierre a puro carnaval con Los Tekis.

Ehizaguirre repasó cómo, en su adolescencia, se cruzó con quienes luego serían sus compañeros de escenario. En su relato, evocó los barrios salteños, las peñas y los festivales escolares como espacios donde se fue formando el vínculo musical.

Recordó que, en aquellos años, coincidía con Mario Teruel en distintos circuitos culturales de Salta. “Nos terminamos encontrando mediante la música”, resumió en su testimonio, al destacar que las primeras conexiones surgieron en festivales y guitarreadas.

También mencionó el rol de amigos y músicos de la época que los acompañaron en los primeros pasos, en un proceso donde la música se fue convirtiendo en un proyecto de vida colectivo.

Así, Ehizaguirre se refirió a la experiencia en la histórica Peña Gauchos de Güemes, donde Los Nocheros comenzaron a consolidar su estilo.

Según recordó, en aquellos años predominaba el turismo extranjero en Salta, con presencia de visitantes europeos y estadounidenses, mientras que el público local era minoritario. Con el tiempo, esa dinámica fue cambiando y el folclore argentino se expandió hacia nuevos públicos.

También señaló que la crisis sanitaria de la época del cólera marcó un punto de quiebre en la actividad turística y cultural, y que luego se produjo una reactivación progresiva con mayor presencia del turismo nacional.

Ehizaguirre también recordó el proceso creativo del grupo en sus inicios, cuando comenzaron a buscar nuevas formas de expresión dentro del folclore tradicional.

En ese sentido, explicó que el objetivo era llegar a un público más joven con letras y estilos renovados dentro de géneros como la zamba, la chacarera y el carnavalito, sin perder la raíz folklórica.

La presentación de “La Gran Peña de Los Nocheros” será uno de los eventos centrales del aniversario número 40 del grupo. El espectáculo promete un repaso por su historia musical, con una puesta en escena de gran producción y una fuerte carga emotiva.