San Lorenzo celebra el 25 de mayo con desfiles, locro y shows en vivo

Una propuesta ideal para disfrutar en familia de este fin de semana largo patrio que se nos viene.

La Municipalidad de San Lorenzo lanzó de manera oficial una nutrida agenda de actividades culturales, gastronómicas y recreativas destinadas tanto a los vecinos del Valle de Lerma como a los turistas que visitan la provincia. Las actividades están pensadas para rescatar las tradiciones salteñas en un entorno natural y se van a desarrollar en distintos puntos clave del municipio durante los días domingo 24 y lunes 25 de mayo con acceso libre para el público.

El cronograma va a comenzar este domingo 24 de mayo en las instalaciones del Shopping Parada Uno, ubicado en la villa veraniega. Allí la jornada estará ambientada con la musicalización de un DJ en vivo y se montará una importante feria gastronómica que va a reunir a los restaurantes más destacados de la zona con menús especiales. Además, pensando en el entretenimiento de los más chicos, se dictará un original taller de arte infantil denominado Banderas Artísticas, donde los niños aprenderán a pintar utilizando pigmentos naturales.

El lunes 25 de mayo se vivirán los festejos centrales. A partir de las diez de la mañana se realizará el tradicional desfile de los fortines gauchos en la Plaza Ejército Argentino. Más tarde, desde las 13 horas, el Parque Costanera será el escenario de un gran festival patriótico donde los visitantes podrán disfrutar de un buen plato de locro pulsado, transmisiones especiales en streaming y espectáculos folclóricos en vivo con carteleras que incluyen a artistas como Tribu, Camino Criollo, Joaquín Sánchez y Marcos Emanuel Pereyra.

El cierre del fin de semana largo se trasladará a San Lorenzo Chico. A las 16 horas, en el paseo comercial El Punto, se presentará la prestigiosa Banda Militar de Los Infernales Bonifacio Ruiz de los Llanos, acompañada por las danzas tradicionales de la Academia de Baile Villalba Martínez.