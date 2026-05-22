Bienestar animal: Salta estudia una batería de leyes de protección

Diputados provinciales avanzaron en el análisis de una serie de proyectos vinculados al bienestar animal y al reconocimiento de los animales como seres sintientes en Salta.

La reunión fue encabezada por los diputados Socorro Villamayor, Frida Fonseca y Guillermo Kripper, junto al secretario legislativo Raúl Medina, con representantes del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Salta.

Uno de los proyectos propone crear un Sistema de Participación Ciudadana Activa, una plataforma digital para que vecinos puedan denunciar casos de crueldad animal, agresiones en la vía pública y situaciones que afecten la limpieza o la movilidad reducida. El sistema permitiría aportar fotos y videos, con validación de identidad y registro confidencial.

Otra iniciativa busca establecer un régimen de protección integral animal, con obligaciones para cuidadores, prohibición de riñas y cirugías estéticas, y modificaciones al Código Contravencional. Entre las sanciones previstas se incluyen hasta 60 días de arresto, evaluaciones psicológicas obligatorias y un Registro Provincial de Maltratadores de Animales.

El tercer proyecto plantea otorgar personalidad jurídica a los animales no humanos en Salta, bajo la figura de “personas físicas no humanas”, reconociendo su capacidad de sentir dolor, emociones y bienestar.

Desde el Instituto de Derecho Animal, representado por la doctora Belén Pastrana, remarcaron la necesidad de capacitar a funcionarios judiciales y garantizar herramientas concretas para que las normas sean aplicables.

Los legisladores coincidieron en que los casos de maltrato registrados en la provincia hacen urgente una transformación cultural que priorice la protección, el cuidado y el respeto hacia los animales.