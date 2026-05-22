Expo Inclusiva: hoy habrá asesoramiento personalizado para personas con discapacidad

Por decisión del intendente, Emiliano Durand, hoy viernes 22 de mayo desde las 17 en las instalaciones del Distrito Cultural Saluzzi, ubicado en Independencia 910, se realizará un operativo de asesoramiento personalizado para personas con discapacidad.

Bajo el nombre “Expo Inclusiva”, la Municipalidad junto a 15 organizaciones sociales y profesionales brindarán información y detalles sobre los servicios disponibles a los que se pueden acceder.

La atención será personalizada y por orden de llegada, para todos los casos es necesario contar con el DNI -Documento Nacional de Identidad.

Los servicios que se prestarán serán:

Tramitación del CUD (Certificado Único de Discapacidad)

Atención con profesionales de la Junta médica

Información sobre pensiones

Derechos y beneficios

Orientación y asistencia personalizada

Abogados previsionales

Además, estarán presentes las empresas Flecha Bus y Veloz del Norte para informar los requisitos para contar con los pasajes gratuitos de viaje.

Esta actividad, es un espacio pensado para acompañar, informar y asistir integralmente a las personas con discapacidad y sus familias.

Ante alguna consulta, podrán comunicarse al número 4160900 int. 1702.