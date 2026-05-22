Arte, historia y experiencias sensoriales: las recomendaciones culturales en Salta

El artista y comunicador cultural Roly Arias compartió una serie de recomendaciones culturales en Salta y destacó especialmente una experiencia artística inmersiva desarrollada en Vaqueros y la muestra “Arte y Trabajo”, que se exhibe hasta el 31 de mayo en el Museo de Bellas Artes de Salta.

En N&N, Arias relató que en el espacio cultural “Ceibo”, ubicado en Vaqueros, se realizó una propuesta que combinó proyecciones audiovisuales, muestras de arte, gastronomía y música en vivo. “Era una experiencia inmersiva. Había proyecciones sobre los árboles, muestras de arte, música y gastronomía. Todo se combinaba y potenciaba los sentidos”, expresó.

El comunicador resaltó además el efecto generado por la llovizna y el entorno natural durante la actividad nocturna. “La proyección bajo el rumor de la lluvia potenciaba todo”, señaló.

Por otra parte, invitó a los salteños a visitar la muestra “Arte y Trabajo”, integrada por obras pertenecientes a la colección de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con piezas de destacados artistas argentinos del siglo XX.

Según explicó, la exposición reúne obras de reconocidos referentes como Antonio Berni, Carlos Alonso y Daniel Santoro, entre otros.

Arias también puso el foco en un busto de Eva Perón que forma parte de la muestra y relató la historia detrás de la obra y del proyecto del Monumento al Descamisado, impulsado durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón.

El busto fue realizado por el escultor italiano Leone Tommasi, quien había sido convocado para desarrollar el gigantesco monumento que iba a emplazarse frente al edificio de la televisión pública en Buenos Aires. “El proyecto era monumental, de 137 metros de altura. Pero tras el golpe de 1955 nunca pudo concretarse”, recordó.

El artista señaló además que muchas de las esculturas preparadas para ese complejo fueron vandalizadas y arrojadas al río durante la dictadura posterior al derrocamiento de Perón. “Algunas piezas pudieron recuperarse años después, aunque muy dañadas. Ver hoy esa escultura permite conectar con toda esa historia”, concluyó Arias.