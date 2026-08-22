Viajaban desde Salta con cocaína, una balanza y más de $1,6 millón: tres detenidos

Tres personas fueron detenidas cuando intentaban ingresar a Tucumán desde Salta con más de un kilo de cocaína dentro de un automóvil.

Según informó el Gobierno de Tucumán, el procedimiento se realizó este viernes en el Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, sobre la Ruta Nacional 9. En el vehículo viajaban dos hombres y una mujer.

Durante el control, los policías observaron que uno de los acompañantes intentaba ocultar un paquete en la cintura. Al revisarlo, encontraron un envoltorio con una sustancia blanca.

Las pruebas confirmaron que se trataba de 1,036 kilos de cocaína. Con apoyo de un perro detector de drogas, los efectivos revisaron luego todo el automóvil.

Además de la droga, secuestraron una balanza de precisión, tres celulares, un Toyota Corolla y más de $1,6 millón en efectivo, junto con documentación y otros elementos.

El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán ordenó la detención de los tres ocupantes y el secuestro del vehículo y del resto de los elementos encontrados.