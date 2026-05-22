Los combustibles volvieron a aumentar en Salta y la súper supera los $2260

A una semana del último relevamiento, las estaciones de servicio de la ciudad de Salta volvieron a actualizar los precios de los combustibles y algunas variedades premium ya superan ampliamente los $2500 por litro.

Recorrida de Aries este viernes mostró nuevas diferencias entre las petroleras YPF y Shell, tanto en naftas como en diésel.

En las estaciones YPF, la nafta súper pasó a costar $2203, mientras que la Infinia se ubicó en $2366. En tanto, el Infinia Diesel alcanzó los $2500 y el Ultra Diesel quedó en $2318.

Por su parte, en Shell, la nafta súper llegó a $2262, mientras que la V-Power Nafta se vende a $2531 por litro.

En el caso del diésel, Evolux Diesel cuesta $2417 y V-Power Diesel alcanzó los $2669. El GNC, en tanto, figura a $975.