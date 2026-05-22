La iniciativa se ejecuta en 17 municipios de la provincia e incluye asistencia directa a familias de zonas rurales y parajes alejados.
Los combustibles volvieron a aumentar en Salta y la súper supera los $2260
Salta22/05/2026Ivana Chañi
Aries realizó un nuevo relevamiento este viernes y confirmó otra actualización en los precios de los combustibles en estaciones de servicio de la ciudad de Salta.
A una semana del último relevamiento, las estaciones de servicio de la ciudad de Salta volvieron a actualizar los precios de los combustibles y algunas variedades premium ya superan ampliamente los $2500 por litro.
Recorrida de Aries este viernes mostró nuevas diferencias entre las petroleras YPF y Shell, tanto en naftas como en diésel.
En las estaciones YPF, la nafta súper pasó a costar $2203, mientras que la Infinia se ubicó en $2366. En tanto, el Infinia Diesel alcanzó los $2500 y el Ultra Diesel quedó en $2318.
Por su parte, en Shell, la nafta súper llegó a $2262, mientras que la V-Power Nafta se vende a $2531 por litro.
En el caso del diésel, Evolux Diesel cuesta $2417 y V-Power Diesel alcanzó los $2669. El GNC, en tanto, figura a $975.
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Durante el sábado y domingo continuarán las guardias de identificación en la sede central de Almirante Brown 160 y en el Paseo Salta.
El municipio confirmó que la recolección domiciliaria funcionará con normalidad, mientras que el mercado San Miguel permanecerá cerrado y otros espacios abrirán en sus horarios habituales.
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