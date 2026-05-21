La empresa quedó obligada a recomponer el daño ambiental generado en avenida Perón
Luego de la denuncia penal presentada por la Municipalidad de Salta por los daños ambientales detectados sobre avenida Perón, el conflicto sumó un nuevo capítulo: la empresa contratista de la obra firmó un convenio mediante el cual se compromete a reparar los daños ocasionados durante los trabajos del tendido de gas.
El acuerdo establece una serie de medidas de recomposición ambiental y reparación de infraestructura luego de las intervenciones realizadas sobre la ciclovía y el arbolado urbano en el tramo comprendido entre Circunvalación Oeste y el río San Lorenzo.
Entre los puntos centrales del convenio, la empresa deberá entregar 100 ejemplares de especies nativas como lapachos rosados, tipas blancas, jacarandás, molles y patas de vaca. Además, tendrá que presentar un informe técnico y ejecutar tareas de mitigación sobre los árboles afectados, bajo supervisión municipal.
El documento también obliga a la contratista a reparar la ciclovía y la infraestructura dañada durante la obra, incluyendo sectores de alumbrado, bases de columnas, cableado subterráneo y otros espacios públicos afectados por las excavaciones.
Desde el municipio señalaron que el levantamiento de la paralización de la obra quedará condicionado al cumplimiento estricto de todas las medidas acordadas y al seguimiento de las áreas técnicas competentes. El convenio prevé además sanciones económicas en caso de incumplimiento, incluyendo una cláusula penal de 50 millones de pesos.