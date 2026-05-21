Confirmaron los 150 emprendedores que participarán de Destino Potencia Metán

El Ministerio de Gobierno y Justicia informa que ya se encuentra disponible el listado de los 150 emprendedores seleccionados para participar de Destino Potencia Metán, la feria que reunirá a productores, artesanos y emprendedores de distintos rubros de la provincia. Los emprendedores seleccionados podrán consultar el listado oficial en el sitio web https://potencia.salta.gob.ar/metan/ donde además se encuentra información sobre la asignación de espacios, requisitos y servicios disponibles.

El evento se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de junio en el predio vecinal Granadero Díaz de la ciudad de San José de Metán, con el objetivo de fortalecer el desarrollo local, impulsar el consumo regional y generar espacios de comercialización y visibilización para emprendedores salteños.

Esta será la cuarta edición de Destino Potencia, una propuesta que ya tuvo exitosas experiencias en las ciudades de San Ramón de la Nueva Orán, Cafayate y Tartagal. En esta oportunidad, la feria reunirá a 150 emprendedores de distintos puntos de la provincia, incluyendo 136 proyectos emprendedores y 14 propuestas gastronómicas que formarán parte del evento.

Durante el período de preinscripción, el sitio web de Potencia ofreció toda la información necesaria sobre plazos, criterios de selección y condiciones generales. Tras el cierre, se realizó un proceso de evaluación y validación de cada emprendimiento y su documentación, para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Una vez más, Destino Potencia se consolida como una propuesta que promueve el crecimiento del ecosistema emprendedor en todo el territorio provincial.