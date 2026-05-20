En esta oportunidad la razón de la protesta es la situación del sistema sanitario argentino que viene resistiendo el embate de una política que de manera excluyente busca el equilibrio fiscal.

Esta movilización fue convocada luego del anuncio de un recorte presupuestario de 63 mil millones de pesos en las partidas destinadas a un área que es socialmente esencial. Fue organizada por el Foro por el Derecho a la Salud, un espacio que conforman profesionales, gremios, pacientes, organizaciones sociales y ciudadanos que entienden que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental y no una mercancía sujeta a las leyes del mercado.

En esta oportunidad, los reclamos se centran en el rechazo al ajuste presupuestario que se expresa en recortes en medicamentos, vacunas y tratamientos. Especialmente, la protesta apunta a defender programas como el Remediar, que desde hace más de dos décadas garantiza el acceso y la cobertura gratuita de medicamentos esenciales a sectores vulnerables. Se teme que deje de funcionar, poniendo en riesgo a más de 20 millones de personas que dependen del mismo.

Frente al último recorte presupuestario general dispuesto por el Ministerio de Economía, la reacción fue inmediata desde cada sector que se verá severamente afectado. En el caso del ajuste sobre el sistema sanitario, fue motivo de una convocatoria al Consejo Federal de Salud, que preside el ministro nacional del ramo. La versión sobre el trámite que tuvo el encuentro la dio el titular provincial, Federico Mangione, quien reconoció que hubo una confrontación muy dura, luego que se le presentaran a Mario Lugones los números del perjuicio que significa la decisión meramente fiscalista.

Ello permitió que se recuperen los recursos que financian medicamentos oncológicos y tratamientos de alto costo . La reducción dispuesta significaba para Salta cifras de hasta 4 mil millones de pesos mensuales. Se firmó un acta compromiso entre Nación y las provincias para fortalecer el funcionamiento del sistema sanitario federal y garantizar la distribución de insumos estratégicos y vacunas.

Desde que asumió la administración libertaria liderada por Javier Milei, el sistema sanitario federal vio reducido en un 40% sus recursos, según estimaciones de los gobiernos provinciales. También distintos sectores gremiales hicieron notar el impacto negativo de la gestión que llevó a que la movilización de esta jornada se realice bajo la consigna “ El ajuste de Milei mata”.

La protesta no se agota en el recorte que golpea los programas esenciales sino también apunta a otras decisiones que se consideran perniciosas como es el retiro del país de la Organización Mundial de la Salud y la eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia. También hay un cuestionamiento al desfinanciamiento del Calendario Nacional de Vacunación, el desmantelamiento del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto de Medicina Tropical, así como la pérdida de autonomía de los hospitales nacionales.

También se suma a esta protesta, a la que adhieren la Federación Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud y las dos CTA, el reclamo por el desfinanciamiento del PAMI, que ha perdido más del 50% de las transferencias nacionales en el primer cuatrimestre del año.

La problemática es compleja, en algunos aspectos adquiere aristas trágicas y no excluye a ningún sector social. Algunos profundizan su vulnerabilidad frente a decisiones gubernamentales; otros, están obligados a advertir los riesgos de las mismas.

Lo que está en juego es la salud, en el sentido de ser el eje que sostiene la vida.

Salta, 20 de mayo de 2026