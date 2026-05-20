Hay palabras que en la política se pronuncian en voz baja.

“Lobby” es una de ellas.

Porque el lobby no siempre aparece como una reunión formal ni como una escena cinematográfica de sobres y favores. A veces es mucho más silencioso. Mucho más cotidiano. Mucho más peligroso.

Es el teléfono que suena antes de una decisión.

La presión disfrazada de amistad.

El “mirá que conviene”.

El “no te metas”.

El “acordate quién te ayudó”.

Y en provincias pequeñas como Salta, donde todos se conocen, donde los círculos de poder son reducidos y las relaciones personales se cruzan permanentemente, el lobby deja de ser una excepción para transformarse muchas veces en un mecanismo de funcionamiento.

Ese es el verdadero problema.

Porque cuando la política, la justicia, sectores económicos y estructuras de poder comienzan a mezclarse demasiado, la igualdad ante la ley empieza a debilitarse.

Y ahí aparece una de las peores sensaciones sociales: la percepción de que no todos llegan al mismo lugar con las mismas oportunidades.

En teoría, una república funciona con reglas claras.

La justicia debe ser independiente.

La política debe representar intereses colectivos y no personales.

Y las instituciones deberían actuar sin favoritismos.

Pero en la práctica, muchas veces el lobby construye un sistema paralelo.

Uno donde influye más un contacto que un expediente.

Más una llamada que un mérito.

Más una relación que una necesidad real.

Y eso produce un daño enorme aunque no siempre se vea.

Porque destruye lentamente la confianza pública.

La gente empieza a sentir que hay apellidos que pesan más.

Sectores que acceden más rápido.

Empresarios que consiguen respuestas inmediatas.

Funcionarios protegidos.

Causas que avanzan distinto según quién esté involucrado.

Entonces la desigualdad deja de ser solamente económica.

Pasa a ser institucional.

Y esa es una de las desigualdades más peligrosas que puede tener una sociedad.

Porque cuando una persona siente que la justicia no es igual para todos o que la política escucha más a los poderosos que a los ciudadanos comunes, lo que se rompe no es solo la credibilidad de un gobierno o de un juez. Lo que se erosiona es el contrato social.

En Salta esto tiene además una característica especial: la cercanía.

Las provincias chicas tienen enormes ventajas humanas, culturales y comunitarias. Pero también tienen riesgos.

Todos conocen a alguien.

Todos tienen algún vínculo indirecto.

Y ahí es donde el límite entre gestión, relación institucional y lobby puede empezar a volverse difuso.

Por eso las instituciones necesitan todavía más transparencia.

Más profesionalismo.

Más controles.

Más distancia entre el interés público y los intereses particulares.

Porque si no, termina consolidándose una lógica feudal moderna: pequeños grupos con enorme capacidad de influencia mientras la mayoría observa desde afuera cómo se toman las decisiones.

Y lo más grave es que el lobby muchas veces no deja pruebas visibles.

Deja climas.

Silencios.

Temores.

Autocensuras.

Puertas que se abren para algunos y se cierran para otros.

Por eso hablar de esto incomoda.

Pero justamente por eso hay que discutirlo.

No para demonizar relaciones institucionales —que son normales en cualquier democracia— sino para preguntarnos cuándo la influencia legítima se transforma en privilegio.

Cuándo la cercanía reemplaza la transparencia.

Y cuándo el poder deja de servir al ciudadano para empezar a protegerse a sí mismo.

Las democracias no se deterioran solamente por grandes escándalos.

También se desgastan lentamente cuando la sociedad siente que hay un sistema invisible funcionando detrás del sistema formal.

Y quizá el desafío más importante de este tiempo sea justamente ese: volver a construir instituciones donde el peso de una persona no dependa de a quién conoce, sino de los derechos que tiene.