WhatsApp Web sufrió una falla global y afectó a la Argentina

Un insólito problema tecnológico que generó un desconcierto absoluto durante las últimas horas del martes. Millones de usuarios de WhatsApp Web en la Argentina, México y otros países de la región reportaron una caída masiva y sin precedentes en la versión de escritorio de la popular aplicación de mensajería. El desperfecto técnico se convirtió en tendencia global en cuestión de minutos debido a un comportamiento sumamente extraño en los servidores de la empresa.

A diferencia de los cortes tradicionales de servicio, donde la página web simplemente queda congelada o muestra un cartel de error de conexión, esta vez el sistema reaccionó de otra manera. Los usuarios que intentaban ingresar a la plataforma descubrieron que la dirección de internet los redireccionaba de forma automática e inmediata a la página principal de Facebook. Esta situación encendió las alarmas en las redes sociales, donde muchos internautas aseguraron haber sentido pánico por temor a estar sufriendo un hackeo masivo de sus computadoras o un robo de datos personales.

Según los registros del sitio especializado DownDetector, las quejas mostraron una curva vertical de reportes enfocada únicamente en el sistema de navegación para computadoras. En tanto, la aplicación para teléfonos celulares funcionó con total normalidad para el envío y recepción de textos.

Hasta el momento, los especialistas en seguridad informática barajan la hipótesis de que se trató de un error grave en la configuración de las tablas de enrutamiento interno de la compañía Meta. Al compartir la misma infraestructura tecnológica, un colapso en los servidores de WhatsApp terminó desviando todo el tráfico digital hacia los servidores centrales de Facebook. Por el momento, la firma del empresario Mark Zuckerberg no ha emitido ningún comunicado oficial para aclarar el origen de este histórico error informático.

Con información de la Agencia Noticias Argentinas