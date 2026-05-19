Salta dará asistencia económica y laboral a víctimas de trata tras un acuerdo con Nación
El ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, firmó el acta de adhesión al Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas.
De la actividad, encabezada por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Mahiques, estuvo presente también el secretario de Justicia y Derechos Humanos de Salta, Javier Mónico.
El programa se aplicará mediante un circuito de asistencia federal articulado entre Nación y las provincias. Está destinado a personas identificadas como víctimas en causas judiciales y asistidas previamente por el Programa Nacional de Rescate (PNR).
Este plan se divide en dos ejes principales. El primero: subsidio para la asistencia, que contempla un salario mínimo, vital y móvil durante tres meses (prorrogables por otros tres meses destinados a cubrir necesidades básicas y acompañar el plan de autonomía). El segundo eje apunta al acompañamiento para la reinserción laboral, con el pago de medio salario mínimo, vital y móvil, también durante tres meses (prorrogables por otros tres meses).
Este último aspecto contempla, además, formación profesional, capacitación laboral, orientación para el empleo y asistencia técnica para emprendimientos.
Al respecto, el ministro Jarsún expresó que “la adhesión de Salta a este programa nacional representa una herramienta concreta para acompañar a las víctimas de trata en el proceso de recuperación de sus derechos, garantizando asistencia económica, contención y oportunidades reales de reinserción social y laboral”.
“El trabajo articulado entre Nación y Provincia es fundamental para brindar respuestas integrales a las personas que atravesaron situaciones de explotación. Este programa no solo contempla subsidios, sino también capacitación, formación profesional y acompañamiento para la autonomía”, finalizó.