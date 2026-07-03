Por el partido de Argentina, el Teleférico adelantará el cierre este viernes

El Complejo Teleférico San Bernardo y Ala Delta modificará este viernes su horario de atención con motivo del partido de la Selección Argentina y Cabo Verde por 16avos de final en el Mundial. La medida se suma a la adoptada por distintos comercios de la ciudad y busca adecuar el funcionamiento del servicio durante la jornada.

En diálogo con Aries, el director del Complejo Teleférico, Ángel Causarano, informó que la boletería cerrará a las 17.30, mientras que el último descenso desde la cima del cerro será a las 18.30.

El funcionario recordó que el viaje en teleférico demanda unos diez minutos, aunque el tiempo de espera puede extenderse por la afluencia de visitantes, por lo que recomendó concurrir con anticipación.

Respecto a las expectativas por la temporada de invierno, Causarano señaló que el complejo ofrece una agenda de actividades culturales gratuitas para quienes visitan la cima del cerro. "Tenemos la colaboración de las orquestas provinciales, artistas y peñas, que lo hacen totalmente gratis, así que contamos con un cronograma muy lindo de actividades", destacó.

Otra de las novedades es que la confitería volvió a estar bajo la administración del propio Complejo Teleférico.

"Era una de las quejas más frecuentes que teníamos, por los precios. Ahora la maneja Teleférico San Bernardo y tiene precios populares. Queremos brindarle al turista y al salteño un buen servicio y precios acordes, más en esta época en la que los bolsillos están bastante flacos", sostuvo.

Respecto del movimiento turístico, indicó que las expectativas son positivas y destacó el crecimiento de visitantes de distintos puntos del país y del exterior.

"Venimos con una temporada bastante buena, con mucho turismo extranjero. La semana pasada recibimos muchos brasileños, paraguayos y uruguayos, y hoy ya vimos gente de Córdoba, Catamarca y La Rioja", afirmó.

Finalmente, recordó que recientemente se actualizaron las tarifas del servicio. El boleto cuesta $30 mil para turistas internacionales, $25 mil para visitantes nacionales y $12 mil para residentes salteños. Además, se mantiene la promoción de que por un adicional de $5 mil pesos al boleto del Teleférico San Bernardo, es posible combinar la visita al Ala Delta.