"La verdadera victoria es regresar a casa": recomiendan celebrar con responsabilidad

Ante la expectativa que generan los partidos de la Selección Argentina, la Policía de Salta lanzó una campaña de concientización para promover celebraciones responsables y prevenir incidentes durante los festejos.

A través de un mensaje conjunto de la Dirección General de Seguridad Vial, el Centro de Coordinación Operativa (CCO) y Bomberos, las autoridades remarcaron que el entusiasmo por el fútbol debe ir acompañado de conductas responsables tanto en la vía pública como al volante.

"El Mundial se vive con pasión. Cada partido es una fiesta que nos une. Festejar con respeto también es parte de la camiseta. Que sea una celebración familiar y pacífica", señalaron.

En ese sentido, recordaron que en Salta se encuentra vigente la Ley de Tolerancia Cero al Alcohol para quienes conducen y recomendaron designar un conductor responsable en caso de compartir reuniones o festejos.

La campaña también hace hincapié en el uso del casco para motociclistas, el respeto de las velocidades permitidas y la importancia de no permitir que menores de edad conduzcan vehículos, sobre todo cuando se organizan “caravanas”.

Además, solicitaron evitar el uso de pirotecnia y otros elementos que puedan provocar lesiones durante las tradicionales caravanas de celebración.

"La verdadera victoria es regresar a casa y seguir celebrando. Que sea una verdadera fiesta para todos: pasión, respeto y responsabilidad", concluye el mensaje difundido por la fuerza provincial.