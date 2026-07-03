Se capacitará a familias para fortalecer la protección de niños y adolescentes en redes sociales

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos informa que la Secretaría de Modernización realizará el taller “Criar en la Era Digital”, abierto a todo público, con el objetivo de brindar a padres, madres y tutores herramientas para fortalecer la protección de niños y adolescentes frente a los desafíos que plantean las redes sociales y la inteligencia artificial (IA).

La actividad -gratuita- se llevará a cabo el 8 de julio, en el horario de 9 a 11 en el Salón B del Centro Cívico Grand Bourg ubicado en la zona oeste de la ciudad de Salta. Las inscripciones ya están habilitadas en http://forms.gle/EEyGZoV2MGK4qn8s9

El taller estará a cargo de la subsecretaria de Innovación Pública y licenciada en Comunicación Social, Magdalena Pini, quien junto a su equipo de trabajo abordará el impacto del uso de pantallas en las infancias, promoviendo un espacio de reflexión sobre el rol de las familias y de los adultos responsables en el acompañamiento de niños y adolescentes en los entornos digitales.

Asimismo, los participantes podrán adquirir herramientas para comprender y prevenir problemáticas vinculadas con la huella digital, el sharenting, el grooming y el ciberbullying.

El encuentro abordará el uso de la inteligencia artificial (IA) en la vida cotidiana, promoviendo criterios para su utilización responsable, la verificación de la información que circula en internet y la identificación de contenidos generados mediante esta tecnología.

Por último, la funcionaria invitó a las familias a participar del evento y expresó "es inevitable cometer errores como padres. Lo valioso es reconocerlos a tiempo y hacer el esfuerzo por repararlos".