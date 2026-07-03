Perpetuo Socorro: habrá cortes de tránsito y cambios en los recorridos de colectivos
Este domingo 5 de julio se realizará la Procesión en Honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, por lo que se diagramó un amplio operativo de tránsito de 18:00 a 24:00 hs.
El recorrido de la sagrada imagen iniciará en la Iglesia por calle Leguizamón, avanzando por las avenidas Sarmiento y Belgrano, Balcarce, Leguizamón y Mitre en contramano hasta la Legislatura, retornando luego al templo. Por su parte, el desfile de los fortines gauchos se concentrará en Av. Sarmiento hacia el norte y recorrerá Av. Belgrano, Zuviría, Rivadavia y Mitre, para desconcentrar en Leguizamón pasado Sarmiento.
Para garantizar la seguridad vial, se dispondrá de un móvil de señalización con 20 barreras y 6 vallas para efectuar los siguientes 29 cortes de tránsito:
- Sarmiento y Alsina (Cortes 1 y 2)
- Sarmiento y Entre Ríos (Corte 3)
- Sarmiento entre Ríos (Corte 4)
- 20 de Febrero y Entre Ríos (Corte 5)
- 20 de Febrero y Alsina (Corte 6)
- Mitre y Alsina (Corte 7)
- Mitre y Entre Ríos (Corte 8)
- Rivadavia y Balcarce (Corte 9)
- Leguizamón y Pueyrredón (Corte 10)
- Leguizamón y Deán Funes (Corte 11)
- Santiago del Estero y Adolfo Güemes (Corte 12)
- Santiago del Estero y Sarmiento (Corte 13)
- Balcarce y Santiago del Estero (Corte 14)
- 25 de Mayo y Santiago del Estero (Corte 15)
- General Güemes y Pueyrredón (Corte 16)
- General Güemes y Deán Funes (Corte 17)
- Mitre y General Güemes (Corte 18)
- Belgrano y Adolfo Güemes (Cortes 19 y 20)
- Belgrano y Sarmiento (Cortes 21 y 22)
- Belgrano y 20 de Febrero (Corte 23)
- Belgrano y Zuviría (Corte 24)
- Pellegrini y San Martín (Corte 25)
- Pellegrini y Alvarado (Corte 26)
- 25 de Mayo y España (Corte 27)
- Balcarce y España (Corte 28)
- Zuviría y Santiago del Estero (Corte 29)
Además, SAETA informó que entre las 14 y las 19 horas habrá cambio de recorridos en distintas líneas de colectivo: