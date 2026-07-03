La Provincia impulsa acciones para reducir el uso de plásticos de un solo uso

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable lleva adelante acciones en todo el territorio provincial para fortalecer la gestión integral de los residuos, promover la separación en origen y disminuir el impacto ambiental de los plásticos de un solo uso.

Cada 3 de julio se conmemora el Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas, una fecha que pone en agenda uno de los principales desafíos ambientales de la actualidad: la reducción de los plásticos de un solo uso y la mejora de los sistemas de gestión de residuos.

Las bolsas plásticas, utilizadas durante pocos minutos, permanecen durante décadas en el ambiente. Su degradación genera microplásticos que contaminan el suelo y el agua, afectan la biodiversidad e ingresan a la cadena alimentaria.

En este contexto, el Gobierno de Salta desarrolla políticas orientadas a fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos urbanos mediante la promoción de la separación en origen, la reutilización, el reciclaje y la reducción de materiales descartables.

Entre las acciones implementadas, la Provincia adhirió al Código Nacional de Colores para la separación de residuos y lleva adelante instancias de capacitación destinadas a Referentes Ambientales Municipales de las distintas regiones ecológicas, con el propósito de consolidar capacidades locales y promover una gestión más eficiente de los residuos.

Estas acciones forman parte de una estrategia provincial que busca disminuir el volumen de residuos plásticos, fortalecer la economía circular y avanzar hacia sistemas de gestión ambiental con mayor recuperación de materiales y menor disposición final.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable recordó que la reducción del consumo de bolsas plásticas constituye una de las medidas de mayor impacto para prevenir la contaminación, proteger los recursos naturales y mejorar la calidad ambiental de las comunidades.