“Para el mejor del mundo”: El Chaqueño Palavecino lanzará un tema dedicado a Messi

El Chaqueño Palavecino revolucionó las redes sociales al anunciar la fecha oficial de lanzamiento de su próxima canción, una obra ligada al sentimiento popular y dedicada a homenajear a Lionel Messi. De cara al Mundial 2026, el consagrado cantor salteño decidió unir su voz a la de la máxima figura del fútbol mundial, plasmando en una pieza musical el agradecimiento de todo un país.

El proyecto es el resultado de una colaboración con el destacado músico santafesino Efraín Colombo, quien ganó lugar en la escena del folklore en el último tiempo. Ambos artistas unieron sus talentos para dar vida a este tributo que promete emocionar tanto a los amantes del fútbol como a los seguidores de la música tradicional.

La unión de estas dos generaciones de intérpretes garantiza una propuesta rica en matices, donde la fuerza folklórica se pone al servicio de la figura del capitán argentino. La fecha elegida para el debut de la composición no es casual: el track estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 29 de mayo.

Este día tiene una carga simbólica para el ambiente artístico, ya que en Argentina se celebra el Día del Folklorista. De esta manera, el Chaqueño y Colombo decidieron conectar el lanzamiento con una jornada festiva para los defensores de la tradición, potenciando el carácter identitario de la obra.

Con información de El Destape