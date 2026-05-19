Preocupación por el aumento de ITS: lanzan una campaña en escuelas de Salta

La Cámara de Diputados de Salta, en conjunto con los ministerios de Educación y Salud, lanzará la campaña provincial “Elijo Cuidarme”, destinada a la prevención de infecciones de transmisión sexual en establecimientos educativos.

La iniciativa busca generar conciencia entre estudiantes y promover su participación como agentes multiplicadores de salud, en un contexto marcado por el aumento sostenido de casos que afecta principalmente a la población joven.

El programa surgió a partir de un proyecto impulsado por los diputados Gastón Galíndez, Luis Albeza, Esteban Amat, Francisco Orellana y Germán Rallé.

La propuesta fue aprobada durante la 9° Sesión Ordinaria de 2026 de la Cámara Baja. El proyecto de declaración también establece la conformación de una comisión especial técnica, que tendrá a su cargo la coordinación, ejecución y seguimiento de las acciones previstas en el territorio salteño.

Durante la presentación oficial, legisladores y autoridades de ambos ministerios expondrán los principales lineamientos del programa y las intervenciones que se llevarán adelante en las instituciones educativas.

Desde la Cámara de Diputados remarcaron que la campaña busca reforzar el compromiso con la salud pública, la prevención y el bienestar de la comunidad frente a una problemática sanitaria creciente.