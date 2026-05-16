Golpe a la cúpula de Hamás: Israel afirma que eliminó al máximo jefe de su brazo militar en Gaza

El Ejército de Israel y la agencia de inteligencia Shin Bet asestaron un golpe crítico a la cúpula de Hamás al confirmar la eliminación de Izz al Din Al Haddad, el comandante que llevaba las riendas de la estructura armada de la organización en la Franja de Gaza.

El operativo, un bombardeo quirúrgico ejecutado el viernes por la noche en el barrio de Rimal, derribó el refugio de quien era considerado uno de los últimos pesos pesados de la vieja guardia del grupo islamista, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Al Haddad había asumido la dirección de las temidas Brigadas Al Qassam tras la muerte de Mohamed Sinwar en 2025. Según los informes de inteligencia de las FDI, el líder militar se encontraba en plena campaña para reorganizar los cuadros de combate y planificar nuevas ofensivas.

Sin embargo, su plan se vio truncado en un ataque que dejó un saldo total de siete víctimas fatales, incluyendo a su esposa y su hija, cuyos cuerpos fueron velados este sábado en una mezquita de la ciudad de Gaza.

Este golpe de alto impacto se produce en un contexto complejo: la Franja de Gaza mantiene formalmente un alto el fuego desde octubre de 2025, pero la tregua no ha frenado las incursiones aéreas selectivas de Israel contra objetivos estratégicos.

Con más de 850 muertes registradas desde el inicio de este período de cese al fuego, la baja de Al Haddad marca un punto de inflexión que debilita severamente la capacidad de reagrupamiento de las milicias palestinas.

Con información de Noticias Argentinas